Президент «ПСЖ»: «Никакого конфликта у Неймара и Кавани нет»

Президент Нассер Аль-Хелайфи опроверг информацию о конфликте между нападающими Неймаром и .

«Конфликт? Ничего подобного. Это вы, СМИ, раздули проблему», – заявил Аль-Хелайфи.

Напомним, что в матче лиги 1 против «Лиона» у и Кавани произошел конфликт.

Уругваец собирался пробить штрафной, но защитник отобрал у него мяч, а затем отдал Неймару. Позже бразилец хотел отобрать у Кавани право пробить пенальти.

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