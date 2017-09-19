Президент «ПСЖ»: «Никакого конфликта у Неймара и Кавани нет»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи опроверг информацию о конфликте между нападающими Неймаром и Эдинсоном Кавани.
«Конфликт? Ничего подобного. Это вы, СМИ, раздули проблему», – заявил Аль-Хелайфи.
Напомним, что в матче лиги 1 против «Лиона» у Неймара и Кавани произошел конфликт.
Уругваец собирался пробить штрафной, но защитник Дани Алвес отобрал у него мяч, а затем отдал Неймару. Позже бразилец хотел отобрать у Кавани право пробить пенальти.
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