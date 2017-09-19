Sports.ru открывает вакансию редактора соцсетей и клубных приложений

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Мы открываем вакансию редактора соцсетей и русскоязычных клубных приложений. Если вы любите футбол и соцсети, хотите связать свою работу с ними и постоянно развиваться – присоединяйтесь!

От вас:

– Понимание европейского футбола и реальный интерес к нему (если в вечер Лиги Чемпионов вы ушли спать или в бар – эта вакансия не для вас).

– Хотя бы базовый уровень английского (нет, уровень Виталия Мутко не устроит). Про русский даже не говорим: на нем вам предстоит работать.

– Быстрый компьютер и неограниченный бесперебойный доступ в интернет (выключение света во время топ-матчей уикенда оправданием не станет).

– Понимание ВК, Фейсбука и Твиттера (в идеале чувствовать соцсети, как Кокорин – Мамаева). Если у вас уже были успешные проекты там – это станет дополнительным плюсом.

– Опыт работы с Photoshop и видеоредакторами (профессиональные иллюстрации и видеоролики делать не придется, но базовые навыки потребуются).

– Готовность моментально включаться в работу.

– Умение отделять важное от неважного, нужное от ненужного и виральное от невирального (у вас еще есть время посмотреть значение этого слова).

– Чувство юмора, умение быстро и бодро придумывать подводки.

– Готовность выполнить тестовое задание (а вы думали, мы вас просто так возьмем?).

Задачи:

– Наполнение клубных приложений контентом (агрегация, рерайт, редактирование).

– Наполнение клубных соцсетей Sports.ru мощными постами – и постоянный их рост.

– Поиск и собственное производство вирусных футбольных историй.

Для вас:

– Креативный коллектив, обучение лучшим мировым практикам, незанудное начальство и многочисленные пользователи.

– Индивидуальный график.

– Возможность работать удаленно.

– Совершенно белая зарплата.

Если уверены, что справитесь, напишите, кто вы такой, какой опыт работы и почему мы должны позвать вас работать к нам. Письма отправляйте на jobs@sports.ru с темой «Редактор соцсетей и клубных приложений».