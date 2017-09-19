Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Sports.ru открывает вакансию редактора соцсетей и клубных приложений

    Теги Спартак Зенит Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид примера Испания Sports.ru мобильные приложения

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших медиа составляет уже 15 миллионов человек и постоянно растет.

    Мы открываем вакансию редактора соцсетей и русскоязычных клубных приложений. Если вы любите футбол и соцсети, хотите связать свою работу с ними и постоянно развиваться  – присоединяйтесь!

    От вас:

    – Понимание европейского футбола и реальный интерес к нему (если в вечер Лиги Чемпионов вы ушли спать или в бар – эта вакансия не для вас).

    – Хотя бы базовый уровень английского (нет, уровень Виталия Мутко не устроит). Про русский даже не говорим: на нем вам предстоит работать.

    – Быстрый компьютер и неограниченный бесперебойный доступ в интернет (выключение света во время топ-матчей уикенда оправданием не станет).

    – Понимание ВК, Фейсбука и Твиттера (в идеале чувствовать соцсети, как Кокорин – Мамаева). Если у вас уже были успешные проекты там – это станет дополнительным плюсом.

    – Опыт работы с Photoshop и видеоредакторами (профессиональные иллюстрации и видеоролики делать не придется, но базовые навыки потребуются).

    – Готовность моментально включаться в работу.

    – Умение отделять важное от неважного, нужное от ненужного и виральное от невирального (у вас еще есть время посмотреть значение этого слова).

    – Чувство юмора, умение быстро и бодро придумывать подводки.

    – Готовность выполнить тестовое задание (а вы думали, мы вас просто так возьмем?).

    Задачи:

    – Наполнение клубных приложений контентом (агрегация, рерайт, редактирование).

    – Наполнение клубных соцсетей Sports.ru мощными постами – и постоянный их рост.

    – Поиск и собственное производство вирусных футбольных историй.

    Для вас:

    – Креативный коллектив, обучение лучшим мировым практикам, незанудное начальство и многочисленные пользователи.

    – Индивидуальный график.

    – Возможность работать удаленно.

    – Совершенно белая зарплата.

    Если уверены, что справитесь, напишите, кто вы такой, какой опыт работы и почему мы должны позвать вас работать к нам. Письма отправляйте на jobs@sports.ru с темой «Редактор соцсетей и клубных приложений».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться