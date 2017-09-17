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    El Mundo Deportivo: «ПСЖ» продаст Ди Марию, Дракслера, Пасторе и Траппа зимой из-за ФФП

    Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Анхель Ди Мария Хавьер Пасторе Кевин Трапп Юлиан Дракслер Лукас Моура финансовый фэйр-плей

    «ПСЖ» во время январского трансферного окна вынужден будет расстаться с рядом игроков, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

    Парижане готовы продать полузащитников Анхеля Ди Марию, Юлиана Дракслера, Хавьера Пасторе (или Лукаса Моуру), а также вратаря Кевина Траппа.

    В августе Ди Марию и Дракслера связывали с переходом в «Барселону».

    Во время минувшего трансферного окна «ПСЖ» приобрел форвардов Неймара и Килиана Мбаппе за общую сумму около 400 миллионов евро.

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