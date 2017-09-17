El Mundo Deportivo: «ПСЖ» продаст Ди Марию, Дракслера, Пасторе и Траппа зимой из-за ФФП

во время январского трансферного окна вынужден будет расстаться с рядом игроков, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

Парижане готовы продать полузащитников Анхеля Ди Марию, , Хавьера Пасторе (или Лукаса Моуру), а также вратаря .

В августе Ди Марию и Дракслера связывали с переходом в «Барселону».

Во время минувшего трансферного окна «ПСЖ» приобрел форвардов Неймара и Килиана Мбаппе за общую сумму около 400 миллионов евро.