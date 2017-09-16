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    Хосеп Гвардиола о серии крупных побед: «Манчестер Сити» нашел свою игру»

    Теги Уотфорд Манчестер Сити премьер-лига Англия Хосеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о матче премьер-лиги против «Уотфорда» (6:0).

    «Отличный матч, особенно с учетом предыдущей выездной игры в Лиге чемпионов. Показали хорошую командую игру, я очень доволен.

    Мне повезло тренировать «Барселону», тогда мы часто одерживали крупные победы, но на этой неделе «Сити» забил очень много голов. Мы нашли свою игру, можем действовать через короткий пас, а крайние защитники активно поддерживают атаку.

    Замены всегда привносят в нашу игру что-то новое. Отсутствие пропущенных голов – следствие нашего контроля за ходом матча. По ходу матча нельзя расслабляться, в итоге разница забитых и пропущенных голов может многое решить», – сказал Гвардиола.

    «Ман Сити» выиграл последние три матча с общим счетом 15:0. Качайте лучшее приложение о клубе!

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