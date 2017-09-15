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    Леонид Слуцкий: «Последние десять дней я чувствовал себя мертвецом»

    Теги Леонид Слуцкий Сандерленд Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий в преддверии игры с «Сандерлендом» поделился впечатлениями от последних матчей в чемпионшипе.

    «Каждый домашний матч – это серьезный шанс победить. Хотя «Сандерленд» – хорошая команда, как и любая команда в чемпионшипе. Но игра на своем поле – это возможность.

    Когда мы проигрываем, я как будто умираю в этот момент. Последние десять дней я чувствовал себя мертвецом. Это нельзя назвать жизнью, потому что моя жизнь зависит от того, что происходит на футбольном поле.

    Конечно, нам нужно сохранять позитив, никогда нельзя паниковать и сдаваться. Но всем нужен новый глоток воздуха для жизни», – сказал Слуцкий.

    Команда Слуцкого, набрав 7 очков в 7 матчах, занимает 16-е место в таблице.

    Матч «Халл» – «Сандерленд» состоится 16 сентября. Начало – в 17.00 по московскому времени.

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