Леонид Слуцкий: «Последние десять дней я чувствовал себя мертвецом»
Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий в преддверии игры с «Сандерлендом» поделился впечатлениями от последних матчей в чемпионшипе.
«Каждый домашний матч – это серьезный шанс победить. Хотя «Сандерленд» – хорошая команда, как и любая команда в чемпионшипе. Но игра на своем поле – это возможность.
Когда мы проигрываем, я как будто умираю в этот момент. Последние десять дней я чувствовал себя мертвецом. Это нельзя назвать жизнью, потому что моя жизнь зависит от того, что происходит на футбольном поле.
Конечно, нам нужно сохранять позитив, никогда нельзя паниковать и сдаваться. Но всем нужен новый глоток воздуха для жизни», – сказал Слуцкий.
Команда Слуцкого, набрав 7 очков в 7 матчах, занимает 16-е место в таблице.
Матч «Халл» – «Сандерленд» состоится 16 сентября. Начало – в 17.00 по московскому времени.
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