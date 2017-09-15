Ребко о Федуне: «Он празднует первое за 16 лет чемпионство. Кажется, будут праздновать еще столько же»
Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко поделился мнением о владельце своего бывшего клуба «Спартака» Леониде Федуне.
- Федун как-то назвал тебя хорошим парнем, чтобы бороться за 14-15 места.
- Это его мнение. Мое мнение: Федун потратил не знаю сколько миллиардов, над ним смеялась вся страна.
Сейчас он выиграл чемпионство, первое за 16 лет, и еще празднует. Мне кажется, они еще 16 будут праздновать.
Мнение этого человека касаемо футбола мне неинтересно, оно ничего не стоит.
- Валерий Оганесян говорил, что Федун в футболе не разбирается. Согласен?
- Согласен.
- И из-за этого проблемы у «Спартака».
- Вы так не считаете? 16 лет без побед. Самый титулованный клуб. Море смененных тренеров, куча потраченных денег.
И «Спартак» сейчас стал одним из топовых клубов. Одним из. А раньше был на три головы выше всех, – сказал Ребко в программе «ЛетМиСпик».
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