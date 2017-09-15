Мане о столкновении с Эдерсоном: «В следующий раз доберусь до мяча первым»
Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане прокомментировал свое столкновение с вратарем «Манчестер Сити» Эдерсоном в субботнем матче чемпионата Англии (0:5), в результате которого голкипер едва не получил сотрясение мозга – сенегалец попал ногой в лицо бразильца.
«Думаю, в следующий раз доберусь до мяча первым. У меня не было намерения травмировать вратаря. Скверная история, желаю ему здоровья.
Была борьба за мяч. Я, честно, пытался дотянуться до него и не хотел попасть в Эдерсона. Я не такой игрок [чтобы пытаться кому-то навредить]. Я извинился перед ним. Такое бывает, это часть футбола, сейчас я ничего не могу изменить.
У меня нет номера его телефона, поэтому я просто отправлял ему послания [в интернете]. Думаю, он видел их.
Удивился, когда увидел перед собой красную карточку – думал, будет желтая. Что ж, остается принять это и забыть», — сказал Мане.
За это удаление сенегалец получил 3-матчевую дисквалификацию. Эдерсон в среду провел весь матч Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (4:0).
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