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    Мане о столкновении с Эдерсоном: «В следующий раз доберусь до мяча первым»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия фото Садьо Мане Эдерсон Мораес

    Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане прокомментировал свое столкновение с вратарем «Манчестер Сити» Эдерсоном в субботнем матче чемпионата Англии (0:5), в результате которого голкипер едва не получил сотрясение мозга – сенегалец попал ногой в лицо бразильца.

    «Думаю, в следующий раз доберусь до мяча первым. У меня не было намерения травмировать вратаря. Скверная история, желаю ему здоровья.

    Была борьба за мяч. Я, честно, пытался дотянуться до него и не хотел попасть в Эдерсона. Я не такой игрок [чтобы пытаться кому-то навредить]. Я извинился перед ним. Такое бывает, это часть футбола, сейчас я ничего не могу изменить.

    У меня нет номера его телефона, поэтому я просто отправлял ему послания [в интернете]. Думаю, он видел их.

    Удивился, когда увидел перед собой красную карточку – думал, будет желтая. Что ж, остается принять это и забыть», — сказал Мане.

    За это удаление сенегалец получил 3-матчевую дисквалификацию. Эдерсон в среду провел весь матч Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (4:0).

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