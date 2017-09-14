Вертонген выбил Гетце зубы в матче «Тоттенхэм» – «Боруссия»
Хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гетце получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3).
Немец пострадал в единоборстве с защитником лондонцев Яном Вертонгеном. Гетце получил удар в лицо, в результате чего у него распухла губа и сместились зубы.
«У Гетце проблемы с зубами. Ему надо к врачу. Это выглядит не слишком хорошо.
У Марио сейчас не все зубы в правильном положении. Ему больно разговаривать», – сказал главный тренер «Боруссии» Петер Бос.
Судья Джанлука Рокки удалил Вертонгена по итогам эпизода, в котором пострадал Гетце.
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