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    Вертонген выбил Гетце зубы в матче «Тоттенхэм» – «Боруссия»

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Лига чемпионов травмы Тоттенхэм фото Ян Вертонген Марио Гетце Петер Бос

    Хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гетце получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3).

    Немец пострадал в единоборстве с защитником лондонцев Яном Вертонгеном. Гетце получил удар в лицо, в результате чего у него распухла губа и сместились зубы.

    «У Гетце проблемы с зубами. Ему надо к врачу. Это выглядит не слишком хорошо.

    У Марио сейчас не все зубы в правильном положении. Ему больно разговаривать», – сказал главный тренер «Боруссии» Петер Бос.

    Судья Джанлука Рокки удалил Вертонгена по итогам эпизода, в котором пострадал Гетце.

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