Вертонген выбил Гетце зубы в матче «Тоттенхэм» – «Боруссия»

Хавбек дортмундской Марио Гетце получил повреждение в матче Лиги чемпионов с (1:3).

Немец пострадал в единоборстве с защитником лондонцев . Гетце получил удар в лицо, в результате чего у него распухла губа и сместились зубы.

«У Гетце проблемы с зубами. Ему надо к врачу. Это выглядит не слишком хорошо.

У Марио сейчас не все зубы в правильном положении. Ему больно разговаривать», – сказал главный тренер «Боруссии» .

Судья Джанлука Рокки удалил Вертонгена по итогам эпизода, в котором пострадал Гетце.

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