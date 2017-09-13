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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Tribuna Digital, ФРИИ и Hearst Shkulev Digital открыли набор в акселератор для стартапов в сфере рекламы и медиа

    Теги Sports.ru Tribuna.com

    Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) с помощью издательств Tribuna Digital (куда входит Sports.ru) и Hearst Shkulev Digital (онлайн-площадки Elle, Maxim, Marie Claire и др.) запустил акселератор для для медиа-, ad tech-, BD и AI-стартапов. 

    Партнеры программы ищут стартапы, которые могут повысить эффективность рекламы и конверсию, монетизировать контент в соцсетях и мессенджерах, а также быстро выдавать персонализированный контент на основе данных от пользователей.

    В первую очередь издательские дома интересуют проекты, ориентированные на мобильные устройства. 

    ФРИИ проинвестирует в стартапы-участники программы по 2,1 миллиона рублей, компании-партнеры готовы вкладывать суммарно до 13 миллионов рублей. При условии выполнения KPI лучшие стартапы смогут претендовать на инвестиции следующих раундов от ФРИИ. 

    Также Tribuna Digital и Hearst Shkulev Digital готовы запускать совместные пилоты и помогать с дистрибуцией продукта (промо на медиаплощадках и продажами через партнеров) в обмен на долю от выручки.

    Прием заявок в программу продлится до 18 октября 2017 года. Акселератор пройдет в Москве и продлится три месяца. Более подробную информацию можно найти здесь

    Tribuna Digital делает приложения на 7 языках: от русского и английского до немецкого и арабского. Месячная аудитория всех продуктов – более 20 миллионов пользователей со всего мира.

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