Зинедин Зидан: «Мы не можем говорить о зависимости «Реала» от Роналду, но я всегда хочу, чтобы он был с нами»

Главный тренер Зинедин Зидан высказался о том, зависит ли команда от форварда .

«Вы знаете, кто такой Роналду. Мы не можем говорить о зависимости, но я всегда хочу, чтобы он был с нами. Я заинтересован в том, чтобы все футболисты могли играть.

Роналду не только забивает голы. Он лидер, он всегда хочет побеждать. И он передает это желание партнерам по команде. Мы рады, что он с нами.

Криштиану предельно сконцентрирован на том, что ему нужно делать. Он рад, что снова может играть (в Лиге чемпионов – прим. Sports.ru), ему это нравится, это делает его счастливым.

И мы довольны, потому что Роналду в порядке как в психологическом, так и в физическом плане. Я очень рад, что снова увижу его на поле.

Надеюсь, воскресный матч будет последним в этом сезоне, когда Роналду не будет с нами», – сказал Зидан.

Роналду в чемпионате Испании отбывает пятиматчевую дисквалификацию за толчок судьи. без португальца дважды подряд сыграл вничью в примере.

Криштиану Роналду спит не как все. Кажется, он монстр