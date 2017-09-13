Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зинедин Зидан: «Мы не можем говорить о зависимости «Реала» от Роналду, но я всегда хочу, чтобы он был с нами»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о том, зависит ли команда от форварда Криштиану Роналду.

    «Вы знаете, кто такой Роналду. Мы не можем говорить о зависимости, но я всегда хочу, чтобы он был с нами. Я заинтересован в том, чтобы все футболисты могли играть.

    Роналду не только забивает голы. Он лидер, он всегда хочет побеждать. И он передает это желание партнерам по команде. Мы рады, что он с нами.

    Криштиану предельно сконцентрирован на том, что ему нужно делать. Он рад, что снова может играть (в Лиге чемпионов – прим. Sports.ru), ему это нравится, это делает его счастливым.

    И мы довольны, потому что Роналду в порядке как в психологическом, так и в физическом плане. Я очень рад, что снова увижу его на поле.

    Надеюсь, воскресный матч будет последним в этом сезоне, когда Роналду не будет с нами», – сказал Зидан.

    Роналду в чемпионате Испании отбывает пятиматчевую дисквалификацию за толчок судьи. «Реал» без португальца дважды подряд сыграл вничью в примере.

    Криштиану Роналду спит не как все. Кажется, он монстр

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться