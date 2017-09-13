Зинедин Зидан: «Мы не можем говорить о зависимости «Реала» от Роналду, но я всегда хочу, чтобы он был с нами»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о том, зависит ли команда от форварда Криштиану Роналду.
«Вы знаете, кто такой Роналду. Мы не можем говорить о зависимости, но я всегда хочу, чтобы он был с нами. Я заинтересован в том, чтобы все футболисты могли играть.
Роналду не только забивает голы. Он лидер, он всегда хочет побеждать. И он передает это желание партнерам по команде. Мы рады, что он с нами.
Криштиану предельно сконцентрирован на том, что ему нужно делать. Он рад, что снова может играть (в Лиге чемпионов – прим. Sports.ru), ему это нравится, это делает его счастливым.
И мы довольны, потому что Роналду в порядке как в психологическом, так и в физическом плане. Я очень рад, что снова увижу его на поле.
Надеюсь, воскресный матч будет последним в этом сезоне, когда Роналду не будет с нами», – сказал Зидан.
Роналду в чемпионате Испании отбывает пятиматчевую дисквалификацию за толчок судьи. «Реал» без португальца дважды подряд сыграл вничью в примере.
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