Каррера – экс-тренеру «Марибора», который считает «Спартак» слабейшим в группе: «Уважаем соперника. Игра покажет»

Главный тренер Массимо Каррера высказался в преддверии стартового матча группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» в Словении.

— Почему решили не проводить здесь тренировку?

— Мы тренировались с утра на нашей базе, чтобы лучше подготовиться к этой игре. И, судя по дождливой погоде в Мариборе, мы правильно сделали.

— Вы считаете эту встречу важнейшей. Вам неудобно играть самый важный матч первым?

— Считаю, что «Марибор» — хорошая команда. Но при этом считаю, что мы не менее хорошая команда. Будем выкладываться полностью и с «Марибором», и с другими соперниками по Лиге чемпионов.

— Это ваш первый матч в Лиге чемпионов в роли главного тренера. Можно сказать, что в среду сбудется ваша локальная мечта?

— Мечта — это работа, в которой испытываешь страсть. Я был в футболе в роли игрока, потом в роли помощника главного тренера, теперь нахожусь в роли главного тренера. И хочу вам сказать, что подобные турниры важны как для тренеров, так и для игроков.

— Бывший тренер «Марибора» в интервью словенским СМИ заявил, что «Спартак» — самая слабая команда в группе. Что можете ему ответить?

— Мы уважаем нашего соперника. Мы приехали сюда с серьезными намерениями, а игра все покажет и рассудит нас.

— Как 8-е место, занимаемое «Спартаком» в чемпионате России, может отразиться на предстоящей игре?

— Мы готовы к игре. Хорошо поработали во время паузы, связанной с матчами сборных. Поработали над ошибками, чтобы не повторять их в будущем. Несмотря на 8-е место, у нас были хорошие по содержанию игры в чемпионате и победа в Суперкубке. Думаю, мы готовы к первому матчу в Лиге чемпионов, — сказал Каррера.