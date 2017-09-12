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    Массимо Каррера: «Готовы выставить наш лучший состав на матч с «Марибором» и показать отличную игру»

    Теги Спартак Лига чемпионов Марибор Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о подготовке команды к матчу 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Марибора».

    – Вы изучали «Марибор», на кого он похож из российских команд?

    – Это довольно серьезная команда, идет среди лидеров в Словении. У нее много титулов. Скажу так: нам будет непросто.

    – Соперник играет в закрытый футбол, вы готовы к этому?

    – Да, мы знаем, как играет «Марибор», внимательно его изучали, это будет трудный матч. Мы готовы выставить наш лучший состав и показать отличную игру, – сказал Каррера.

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