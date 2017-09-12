Массимо Каррера: «Готовы выставить наш лучший состав на матч с «Марибором» и показать отличную игру»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о подготовке команды к матчу 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Марибора».
– Вы изучали «Марибор», на кого он похож из российских команд?
– Это довольно серьезная команда, идет среди лидеров в Словении. У нее много титулов. Скажу так: нам будет непросто.
– Соперник играет в закрытый футбол, вы готовы к этому?
– Да, мы знаем, как играет «Марибор», внимательно его изучали, это будет трудный матч. Мы готовы выставить наш лучший состав и показать отличную игру, – сказал Каррера.
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