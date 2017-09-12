Массимо Каррера: «Готовы выставить наш лучший состав на матч с «Марибором» и показать отличную игру»

Главный тренер Массимо Каррера рассказал о подготовке команды к матчу 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против .

– Вы изучали «Марибор», на кого он похож из российских команд?

– Это довольно серьезная команда, идет среди лидеров в Словении. У нее много титулов. Скажу так: нам будет непросто.

– Соперник играет в закрытый футбол, вы готовы к этому?

– Да, мы знаем, как играет «Марибор», внимательно его изучали, это будет трудный матч. Мы готовы выставить наш лучший состав и показать отличную игру, – сказал Каррера.