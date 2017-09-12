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    Жамалетдинов забил за ЦСКА в дебютном матче на групповой стадии Лиги чемпионов

    Теги ЦСКА Бенфика премьер-лига Россия Лига чемпионов Тимур Жамалетдинов

    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов вывел команду вперед в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1, второй тайм).

    20-летний форвард забил за московский клуб в своем дебютном матче на групповой стадии Лиги чемпионов, выйдя на замену за 4 минуты до гола.

    Это второй гол Жамалетдинова за первую команду ЦСКА – первый он забил в предыдущем матче в рамках чемпионата России против «Амкара» (1:0).

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – ЦСКА.

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