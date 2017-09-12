Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас»

    Теги премьер-лига Англия Рой Ходжсон трансферы фото Кристал Пэлас

    Новым главным тренером «Кристал Пэлас» стал Рой Ходжсон, сменивший на этом посту Франка де Бура.

    О назначении 70-летнего специалиста объявил председатель совета директоров лондонского клуба Стив Пэриш, опубликовав в Instagram фото Ходжсона в экипировке «Пэлас».

    Последним местом работы Ходжсона в качестве тренера была сборная Англии, которую он возглавлял с 2012 по 2016 год.

    Свою карьеру футболиста он начинал именно в «Пэлас», где выступал на молодежном уровне, но за первую команду так и не сыграл.

     

     

    Warm welcome ‘back’ to #cpfc to Roy Hodgson.

    Публикация от Steve Parish (@chair4palace)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться