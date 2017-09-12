Тренер «Марибора»: «Сделаем все, чтобы в матче со «Спартаком» повторить триумф сборной Словении в 2009 году»

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов со .

– Мы очень ждем игру. У нас есть как опытные футболисты, так и те, кто в Лиге чемпионов еще не выступал. Я как тренер с нетерпением жду стартового свистка.

– В России слово вызывает одну ассоциацию – провал в 2009 году, когда Словения поехала на чемпионат мира в ЮАР вместо команды Гуса Хиддинка. Та победа все еще мотивирует словенцев?

– Хорошо, что вы с уважением говорите про это время и вспоминаете его. Уверяю: мы сделаем все, чтобы повторить триумф и снова победить. Мы на это способны.

– Массимо Каррера играет в три защитника. Что скажете?

– Мы готовы к любому решению Карреры. Сколько бы ни было защитников – хоть 3, хоть 4, хоть 5.

– Как состояние травмированного лидера Даре Вршича?

– Он получил травму в последнем матче, но повреждение не очень серьезное.

– Бывший тренер «Марибора» Анте Шимунджа считает слабейшей команды группы.

–Не согласен. это отличная команда. Думаю, в нашей группе вообще нет того, кого можно назвать аутсайдером, – сказал Миланич.