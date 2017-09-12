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    Тренер «Марибора»: «Сделаем все, чтобы в матче со «Спартаком» повторить триумф сборной Словении в 2009 году»

    Теги Спартак Лига чемпионов сборная России сборная Словении Марибор Дарко Миланич

    Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».

    – Мы очень ждем игру. У нас есть как опытные футболисты, так и те, кто в Лиге чемпионов еще не выступал. Я как тренер с нетерпением жду стартового свистка.

    – В России слово «Марибор» вызывает одну ассоциацию – провал в 2009 году, когда Словения поехала на чемпионат мира в ЮАР вместо команды Гуса Хиддинка. Та победа все еще мотивирует словенцев?

    – Хорошо, что вы с уважением говорите про это время и вспоминаете его. Уверяю: мы сделаем все, чтобы повторить триумф и снова победить. Мы на это способны.

    – Массимо Каррера играет в три защитника. Что скажете?

    – Мы готовы к любому решению Карреры. Сколько бы ни было защитников – хоть 3, хоть 4, хоть 5.

    – Как состояние травмированного лидера Даре Вршича?

    – Он получил травму в последнем матче, но повреждение не очень серьезное.

    – Бывший тренер «Марибора» Анте Шимунджа считает «Спартак» слабейшей команды группы.

    –Не согласен. это отличная команда. Думаю, в нашей группе вообще нет того, кого можно назвать аутсайдером, – сказал Миланич.

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