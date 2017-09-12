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    Milliyet: «Спартак» по-прежнему интересуется Нойштедтером

    Теги Спартак премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Роман Нойштедтер

    «Спартак» по-прежнему намерен подписать защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера, сообщает Milliyet.

    По данным источника, московский клуб готов заплатить за игрока сборной России 4 миллиона евро.

    Ранее Нойштедтер не хотел менять команду, но теперь рассматривает это предложение, так как стал получать меньше игровой практики.

    Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

    Роман Нойштедтер не нужен сборной России. Это точно

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