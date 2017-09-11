Боккетти играл с «Рубином» в футболке с неправильной эмблемой «Спартака»

Защитник Сальваторе Боккетти провел матч 9-го тура премьер-лиги с (1:0) в бракованной футболке.

На футболке итальянца неправильно располагалась эмблема клуба. Буква «С» в ромбике была повернута в другую сторону. Вероятно, логотип клуба пришили вверх ногами.

Напомним, в октябре 2012 года полузащитник Кима Чельстрем сыграл за «Спартак» в Лиге чемпионов с «Бенфикой» (2:1) в футболке с таким же браком.

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