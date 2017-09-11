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    Эден Азар: «Челси» пора выиграть Лигу чемпионов»

    Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов Эден Азар

    Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что команда готова к победе в Лиге чемпионов.

    «Я уже выигрывал АПЛ и чемпионат Франции, а большие игроки хотят побеждать и в Лиге чемпионов. Думаю, «Челси» пора выиграть и этот турнир. У нас хорошая команда, хороший тренер – мы готовы к победе.

    В этом сезоне будет по-другому – придется играть по вторникам и средам, но у нас много хороших игроков. Мы профессионалы, такие ситуации нам знакомы. Кроме того, наш тренер обладает богатым опытом, в том числе в Лиге чемпионов.

    Мы просто хотим играть. Если кто-то устанет, его заменит другой, проблем с этим не будет», – сказал Азар.

    «Челси» единственный раз выигрывал Лигу чемпионов – в 2012 году.

    Эден Азар: «Если «Челси» выиграет ЛЧ, а сборная Бельгии возьмет Кубок мира, то почему бы мне не получить «Золотой мяч»?»

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