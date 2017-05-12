Полузащитник Эден Азар высказался на тему «Золотого мяча».

«Я надеюсь однажды получить «Золотой мяч». У меня есть мысли об этом. Если не получу, это не станет проблемой. Стараюсь, чтобы карьера вышла хорошей, лучшей, на какую я только способен. Но некоторые другие футболисты, полагаю, тоже заслуживают «Золотой мяч».

Когда Роналду и Месси завершат карьеры, возможно, появится новая пара игроков вроде Неймара, Пауло Дибалы или Антуана Гризманна. Кто знает? Увидим. Я не думаю об этом слишком много.

Могу ли я получить «Золотой мяч»? Если буду играть в следующем сезоне, «Челси» победит в Лиге чемпионов, а сборная Бельгии возьмет Кубок мира, то почему нет?

Футболисты, получавшие «Золотой мяч» в последние 10 лет, выступают в Испании. Но приз не присуждается автоматически. Если в Англии есть игрок получше, он получит награду», – поделился мыслями бельгиец.

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