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    Венгер о переходе Неймара в «ПСЖ»: «Футболисты стремятся играть с лучшими, но он пошел другим путем»

    Теги ПСЖ Арсен Венгер лига 1 Франция Неймар

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о переходе форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

    «Неймар так и не объяснил внятно причины своего перехода. А ведь у футболистов всегда огромное стремление играть с лучшими игроками. Он решил пойти другим путем, так что здесь финансовые причины. Или он считает, что «ПСЖ» — это клуб будущего, который придет на смену «Реалу» и «Барселоне».

    Либо здесь какие-то личные причины. Возможно, он хочет стать игроком, вокруг которого будет строиться команда, и чтобы его признали лучшим в мире», — сказал Венгер.

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