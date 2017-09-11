Венгер о переходе Неймара в «ПСЖ»: «Футболисты стремятся играть с лучшими, но он пошел другим путем»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о переходе форварда Неймара из «Барселоны» в .

«Неймар так и не объяснил внятно причины своего перехода. А ведь у футболистов всегда огромное стремление играть с лучшими игроками. Он решил пойти другим путем, так что здесь финансовые причины. Или он считает, что «ПСЖ» — это клуб будущего, который придет на смену «Реалу» и «Барселоне».

Либо здесь какие-то личные причины. Возможно, он хочет стать игроком, вокруг которого будет строиться команда, и чтобы его признали лучшим в мире», — сказал Венгер.