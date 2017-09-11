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    Мино Райола: «С учетом инфляции трансферы Неймара и Зидана почти равнозначны»

    Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания Зинедин Зидан Неймар Мино Райола

    Известный футбольный агент Мино Райола прокомментировал переход форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    «Ничего особенного на трансферном рынке не произошло. Все говорят о Неймаре, но если посмотреть на стоимость перехода Зидана в «Реал» («Ювентус» в 2001 году заработал на французе 75 млн евро – прим. Sports.ru) и учесть такие факторы, как инфляция и спонсоры, то получится почти то же самое.

    Кроме того, не будем забывать, что «Барселона» сама сильно потратилась на покупку Неймара, а теперь его приобрел не клуб, а страна», – сказал Райола.

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