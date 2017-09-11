Мино Райола: «С учетом инфляции трансферы Неймара и Зидана почти равнозначны»

Известный футбольный агент Мино Райола прокомментировал переход форварда Неймара из «Барселоны» в за 222 миллиона евро.

«Ничего особенного на трансферном рынке не произошло. Все говорят о Неймаре, но если посмотреть на стоимость перехода Зидана в («Ювентус» в 2001 году заработал на французе 75 млн евро – прим. Sports.ru) и учесть такие факторы, как инфляция и спонсоры, то получится почти то же самое.

Кроме того, не будем забывать, что сама сильно потратилась на покупку Неймара, а теперь его приобрел не клуб, а страна», – сказал Райола.