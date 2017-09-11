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    Трахтенберг об отказе игроков «Спартака» от общения с прессой: «Серьезно поговорю с ними»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Леонид Трахтенберг

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил, что обсудит с игроками команды их отказ от общения со СМИ после победы над «Рубином» (1:0) в матче чемпионата России.

    «По регламенту футболисты должны проходить мимо микст-зоны, но необязательно общаться с журналистами. Но в любом случае дело не в регламенте. На этот раз не случилось, не срослось. При этом я убежден, что игроки обязаны разговаривать с журналистами лишь по той простой причине, что журналисты доносят мнение игроков до болельщиков. А болельщики «Спартака» — это наше все.

    У меня будет серьезный разговор с игроками. Убежден, что в следующий раз футболисты непременно поделятся мнением о прошедшем матче», — сказал Трахтенберг в эфире программы «После футбола».

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