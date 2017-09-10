Моуринью об отказе пожать руку Хьюзу: «Я не говорю о глупостях. Об этом пусть говорят глупцы»

Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал решение отказаться от рукопожатия со своим коллегой из Марком Хьюзом после выездного матча чемпионата Англии (2:2).

«Предпочел бы не отвечать на ваш вопрос, потому что он плохой. Все выглядит так, как будто это моя вина, моя проблема. Извините, ваш вопрос некорректен.

Я не говорю о глупостях, я слишком стар для этого. О глупостях пусть говорят глупцы», — сказал Моуринью.

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