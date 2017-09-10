Хьюз о том, почему Моуринью отказался пожать ему руку: «Во время матча я толкнул его, потому что он залез в мою техническую зону»

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз поделился мнением о том, почему его коллега из Жозе Моуринью отказался от рукопожатия после матча чемпионата Англии (2:2).

«Я толкнул его, потому что [во время игры] он залез в мою техническую зону. Может, поэтому он не захотел пожать мне руку.

Ничья, должно быть, для него отрицательный результат. Иногда тренеры топ-6 клубов не очень доброжелательно на это реагируют. Возможно, он повел себя неправильно.

Честно говоря, у меня уже были конфликты с рукопожатиями. Возможно, [Моуринью так поступил] из-за меня», – сказал Хьюз.

Моуринью об отказе пожать руку Хьюзу: «Я не говорю о глупостях. Об этом пусть говорят глупцы»