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    Хьюз о том, почему Моуринью отказался пожать ему руку: «Во время матча я толкнул его, потому что он залез в мою техническую зону»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Марк Хьюз премьер-лига Англия Сток Сити

    Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз поделился мнением о том, почему его коллега из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался от рукопожатия после матча чемпионата Англии (2:2).

    «Я толкнул его, потому что [во время игры] он залез в мою техническую зону. Может, поэтому он не захотел пожать мне руку.

    Ничья, должно быть, для него отрицательный результат. Иногда тренеры топ-6 клубов не очень доброжелательно на это реагируют. Возможно, он повел себя неправильно.

    Честно говоря, у меня уже были конфликты с рукопожатиями. Возможно, [Моуринью так поступил] из-за меня», – сказал Хьюз.

    Моуринью об отказе пожать руку Хьюзу: «Я не говорю о глупостях. Об этом пусть говорят глупцы»

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