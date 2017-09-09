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    «Барселона» разгромила «Эспаньол» со счетом 5:0, Месси оформил хет-трик

    Теги Барселона Эспаньол Лионель Месси примера Испания результаты

    «Барселона» в 3-м туре чемпионата Испании в каталонском дерби разгромила «Эспаньол» (5:0).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Барселона – Эспаньол 5:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    9 сентября, 21.45, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 26 Месси, 2:0 – 35 Месси, 3:0 – 67 Месси, 4:0 – 87 Пике, 5:0 – 90 Суарес.
    Барселонатер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Умтити, Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 73), Иньеста (Андре Гомеш, 77), Деулофеу (Дембеле, 68), Месси, Суарес.
    ЭспаньолЛопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Диоп, Санчес (Марк Наварро, 68), Дардер (Вила, 75), Хави Фуэго, Пьятти (Гарсия, 57), Баптистао, Морено.
    Предупреждения:
    Бускетс (21), Лопес Сильва (29), Санчес (60), Дардер (71), Кариколь (74), Диоп (84).

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