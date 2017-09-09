«Барселона» разгромила «Эспаньол» со счетом 5:0, Месси оформил хет-трик
«Барселона» в 3-м туре чемпионата Испании в каталонском дерби разгромила «Эспаньол» (5:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 9 сентября, 21.45, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Умтити, Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 73), Иньеста (Андре Гомеш, 77), Деулофеу (Дембеле, 68), Месси, Суарес.
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Эспаньол –
Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Диоп, Санчес (Марк Наварро, 68), Дардер (Вила, 75), Хави Фуэго, Пьятти (Гарсия, 57), Баптистао, Морено.
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