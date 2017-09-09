«Реал» сыграл вничью с «Леванте» на «Сантьяго Бернабеу»
Сегодня в 3-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сыграл вничью с «Леванте» (1:1).
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Леванте».
- Дата проведения
- 9 сентября, 14.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Касилья, Рамос, Начо, Марсело, Тео, Льоренте (Иско, 62), Кроос, Асенсио, Васкес (Ковачич, 72), Карвахаль, Бензема (Бэйл, 28).
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Леванте –
Фернандес, Родригес, Постиго, Тоньо, Робер, Кампанья, Лерма, Джейсон, Иван Лопес (Педро Лопес, 20), Алегрия (Боатенг, 55), Иви Лопес (Саму, 68).
- Удаление:
- Марсело (89).
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