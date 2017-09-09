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    «Реал» сыграл вничью с «Леванте» на «Сантьяго Бернабеу»

    Теги Реал Мадрид Леванте примера Испания

    Сегодня в 3-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сыграл вничью с «Леванте» (1:1).

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Леванте».

    Реал Мадрид – Леванте 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    9 сентября, 14.00, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 12 Иви Лопес, 1:1 – 36 Васкес.
    Реал МадридКасилья, Рамос, Начо, Марсело, Тео, Льоренте (Иско, 62), Кроос, Асенсио, Васкес (Ковачич, 72), Карвахаль, Бензема (Бэйл, 28).
    ЛевантеФернандес, Родригес, Постиго, Тоньо, Робер, Кампанья, Лерма, Джейсон, Иван Лопес (Педро Лопес, 20), Алегрия (Боатенг, 55), Иви Лопес (Саму, 68).
    Предупреждения:
    Лерма (45), Алегрия (47), Рамос (54), Боатенг (60), Карвахаль (66).
    Удаление:
    Марсело (89).

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