«Реал» сыграл вничью с «Леванте» на «Сантьяго Бернабеу»

Сегодня в 3-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сыграл вничью с «Леванте» (1:1).

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Леванте».

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