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    Несколько матчей чемпионата Испании сезона-2018/19 могут пройти в Китае или США

    Теги примера Испания бизнес Хавьер Тебас

    Ла Лига рассматривает возможность проведения несколько матчей чемпионата Испании следующего сезона за пределами страны. Причиной этому может стать большая финансовая выгода.

    «Примера — это глобальное развлечение, и мы хотим увеличить ее международную привлекательность. Мы рассматриваем возможность того, чтобы матчи проводились за пределами Испании.

    Пока проект находится на ранней стадии, но мы поддерживаем такую идею», — сказал президент лиги Хавьер Тебас.

    Отметим, что среди возможных мест называются Китай и США,

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