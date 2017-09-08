Несколько матчей чемпионата Испании сезона-2018/19 могут пройти в Китае или США
Ла Лига рассматривает возможность проведения несколько матчей чемпионата Испании следующего сезона за пределами страны. Причиной этому может стать большая финансовая выгода.
«Примера — это глобальное развлечение, и мы хотим увеличить ее международную привлекательность. Мы рассматриваем возможность того, чтобы матчи проводились за пределами Испании.
Пока проект находится на ранней стадии, но мы поддерживаем такую идею», — сказал президент лиги Хавьер Тебас.
Отметим, что среди возможных мест называются Китай и США,
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