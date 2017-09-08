Несколько матчей чемпионата Испании сезона-2018/19 могут пройти в Китае или США

Ла Лига рассматривает возможность проведения несколько матчей чемпионата Испании следующего сезона за пределами страны. Причиной этому может стать большая финансовая выгода.

«Примера — это глобальное развлечение, и мы хотим увеличить ее международную привлекательность. Мы рассматриваем возможность того, чтобы матчи проводились за пределами Испании.

Пока проект находится на ранней стадии, но мы поддерживаем такую идею», — сказал президент лиги .

Отметим, что среди возможных мест называются Китай и США,