Фаустино Асприлья: «Месси нужны настоящие игроки в сборной, а не это стадо ослов»
Бывший форвард сборной Колумбии Фаустино Асприлья раскритиковал игроков сборной Аргентины в матче квалификации ЧМ-2018 против Венесуэлы (1:1).
«Как Месси может играть вместе с этим стадом ослов? Эту команду выбирает пресса, а ему нужны настоящие игроки. Он создал три момента для взятия ворот, напугавших венесуэльцев.
Ему сложно играть с этими танцорами», — сказал Асприлья.
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