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    Фаустино Асприлья: «Месси нужны настоящие игроки в сборной, а не это стадо ослов»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания сборная Аргентины сборная Венесуэлы Фаустино Асприлья квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    Бывший форвард сборной Колумбии Фаустино Асприлья раскритиковал игроков сборной Аргентины в матче квалификации ЧМ-2018 против Венесуэлы (1:1).

    «Как Месси может играть вместе с этим стадом ослов? Эту команду выбирает пресса, а ему нужны настоящие игроки. Он создал три момента для взятия ворот, напугавших венесуэльцев.

    Ему сложно играть с этими танцорами», — сказал Асприлья.

    Турнирная таблица квалификации ЧМ-2018 Южной Америки

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