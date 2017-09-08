Фаустино Асприлья: «Месси нужны настоящие игроки в сборной, а не это стадо ослов»

Бывший форвард сборной Колумбии Фаустино Асприлья раскритиковал игроков сборной Аргентины в матче квалификации ЧМ-2018 против Венесуэлы (1:1).

«Как Месси может играть вместе с этим стадом ослов? Эту команду выбирает пресса, а ему нужны настоящие игроки. Он создал три момента для взятия ворот, напугавших венесуэльцев.

Ему сложно играть с этими танцорами», — сказал Асприлья.

Турнирная таблица квалификации ЧМ-2018 Южной Америки