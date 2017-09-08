Флорентино Перес: «Судейство в Ла Лиге нужно улучшать»

Президент Флорентино Перес выразил недовольство судейством в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1), в котором форвард мадридцев Криштиану Роналду был удален за толчок арбитра Рикардо Бенгоэчеа. Позже нападающий был дисквалифицирован на 5 игр.

«Судейство нужно улучшать. Иногда, как в матче «Барселона» – «Реал», оно не соответствуют высокому уровню.

Я никогда не отзывался плохо об арбитрах и не говорил Ларреа (и.о. президента Федерации футбола Испании – прим. Sports.ru), что они поступают с «Реалом» несправедливо. Я сказал, что после такого большого матча, как «Барселона» – «Реал», нет смысла говорить о судействе», – отметил Перес.

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