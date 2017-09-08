Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Флорентино Перес: «Судейство в Ла Лиге нужно улучшать»

    Теги Реал Мадрид примера Испания судьи Флорентино Перес

    Президент «Реала» Флорентино Перес выразил недовольство судейством в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1), в котором форвард мадридцев Криштиану Роналду был удален за толчок арбитра Рикардо Бенгоэчеа. Позже нападающий был дисквалифицирован на 5 игр.

    «Судейство нужно улучшать. Иногда, как в матче «Барселона» – «Реал», оно не соответствуют высокому уровню.

    Я никогда не отзывался плохо об арбитрах и не говорил Ларреа (и.о. президента Федерации футбола Испании – прим. Sports.ru), что они поступают с «Реалом» несправедливо. Я сказал, что после такого большого матча, как «Барселона» – «Реал», нет смысла говорить о судействе», – отметил Перес.

    Роналду о дисквалификации на 5 матчей: «Несправедливость не подкосит меня»

    Рамос о своем удалении: «Испанским судьям стоит обратить внимание на Англию и давать нам играть»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться