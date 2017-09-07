Килиан Мбаппе: «Хочу помочь Неймару выиграть «Золотой мяч»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о задачах, которые ставит перед собой в новом клубе.
«Стремлюсь ли я выиграть «Золотой мяч» в будущем? Нет. У меня уже есть одноклубник, который хочет его выиграть.
Моя цель — забивать много мячей и помогать Неймару. Он может помочь нам выиграть большое количество титулов, поэтому нам нужно о нем заботиться.
Сделаю все, чтобы помочь ему выиграть «Золотой мяч». Буду счастлив, если смогу помочь ему», – сказал Мбаппе.
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