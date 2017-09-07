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    Артем Дзюба: «Не вспомню все, что прочитал летом, но могу выделить классику — «Дракулу»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих предпочтениях в литературе.

    «Честно говоря, расстраивает стереотипное мышление о том, что футболисты — люди, сосредоточенные только на спорте. Я очень люблю читать. Читаю много. Разные жанры, разных авторов.

    Уже не вспомню все, что прочитал этим летом, но могу выделить классику — «Дракулу» Брэма Стокера», — сказал Дзюба.

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