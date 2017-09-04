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    «Фенербахче» хочет арендовать Дзюбу

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему может перебраться в «Фенербахче».

    «Фенербахче» все еще планирует взять Артема Дзюбу в аренду, речь идет о годичной аренде. Это очень даже возможный вариант – «Фенербахче» готов взять Дзюбу, так как они недовольны ван Перси и им нужен высокий форвард», – цитирует «Спорт день за днем» источник в турецком клубе.

    Трансферное окно в Турции закрывается 7 сентября. Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что Дзюба останется в Петербурге.

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