«Фенербахче» хочет арендовать Дзюбу
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему может перебраться в «Фенербахче».
«Фенербахче» все еще планирует взять Артема Дзюбу в аренду, речь идет о годичной аренде. Это очень даже возможный вариант – «Фенербахче» готов взять Дзюбу, так как они недовольны ван Перси и им нужен высокий форвард», – цитирует «Спорт день за днем» источник в турецком клубе.
Трансферное окно в Турции закрывается 7 сентября. Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что Дзюба останется в Петербурге.
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