«Фенербахче» хочет арендовать Дзюбу

Нападающий Артем Дзюба по-прежнему может перебраться в «Фенербахче».

«Фенербахче» все еще планирует взять в аренду, речь идет о годичной аренде. Это очень даже возможный вариант – готов взять Дзюбу, так как они недовольны ван Перси и им нужен высокий форвард», – цитирует «Спорт день за днем» источник в турецком клубе.

Трансферное окно в Турции закрывается 7 сентября. Ранее президент Сергей Фурсенко заявил, что Дзюба останется в Петербурге.