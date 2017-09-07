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    Глава ВЭБ о стадионе ЦСКА: «Не может быть такого, чтобы на всех играх была заполняемость»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия стадион ЦСКА

    Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков выразил удовлетворение посещаемостью домашних матчей ЦСКА на стадионе «ВЭБ-Арена».

    «Плохая посещаемость? Вы там были сколько раз? Видимо, вы где-то не там сидели. Посещаемость достаточно неплохая, а на международных матчах почти все места заняты, как и когда ЦСКА встречается с командами высокого класса.

    Это не только спортивное сооружение, оно может использоваться и для других мероприятий. Конечно, когда у вас игра не с лидером, заполняемость не полная, но не надо судить по таким матчам и по лету, когда все разъехались. Давайте посмотрим, что будет осенью.

    Не может быть такого, чтобы на всех играх была заполняемость. Нам нужна хорошая средняя посещаемость, думаю, она в итоге будет неплохой», – сказал Горьков.

    Средняя посещаемость домашних матчей ЦСКА в нынешнем чемпионате России составляет 14 913 зрителей.

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