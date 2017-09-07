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    Леонид Слуцкий: «После ухода из ЦСКА многие подумали, что я глупец»

    Теги ЦСКА Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий рассказал об обстоятельствах своего ухода из ЦСКА.

    «Я совмещал работу в сборной России и ЦСКА и очень устал. Было трудно бороться за титул и тренировать национальную команду. Ко мне было много внимания.

    Однажды я подумал: «Я должен остановиться. Мне нужен новый вызов». Это было странное решение [в глазах многих], и только немногие из моих друзей и родственников одобрили его. Остальные подумали, что я глупец», – сказал Слуцкий.

    Слуцкий отработал в «Халле» месяц. Ну и как там у него?

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