Леонид Слуцкий: «После ухода из ЦСКА многие подумали, что я глупец»
Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий рассказал об обстоятельствах своего ухода из ЦСКА.
«Я совмещал работу в сборной России и ЦСКА и очень устал. Было трудно бороться за титул и тренировать национальную команду. Ко мне было много внимания.
Однажды я подумал: «Я должен остановиться. Мне нужен новый вызов». Это было странное решение [в глазах многих], и только немногие из моих друзей и родственников одобрили его. Остальные подумали, что я глупец», – сказал Слуцкий.
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