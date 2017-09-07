Леонид Слуцкий: «После ухода из ЦСКА многие подумали, что я глупец»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий рассказал об обстоятельствах своего ухода из .

«Я совмещал работу в сборной России и ЦСКА и очень устал. Было трудно бороться за титул и тренировать национальную команду. Ко мне было много внимания.

Однажды я подумал: «Я должен остановиться. Мне нужен новый вызов». Это было странное решение [в глазах многих], и только немногие из моих друзей и родственников одобрили его. Остальные подумали, что я глупец», – сказал Слуцкий.

Слуцкий отработал в «Халле» месяц. Ну и как там у него?