«Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей – его болельщики нанесли ущерб стадиону «Зенита»

Сегодня состоялось заседание КДК РФС, на котором были приняты решения о штрафах.

По итогам матча 4-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (5:1), проходившего на стадионе «Санкт-Петербург»

В соответствии со статьей 117 дисциплинарного регламента РФС, постановлением правительства РФ от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и пунктом 40 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за причинение зрителями имущественного вреда объекту спорта – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 25 000 рублей.

По итогам матча 8-го тура премьер-лиги «Локомотив» – «Урал» (2:1)

В соответствии с частью 1 статьи 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера ФК «Локомотив» г. Москва Юрия Семина на 30 000 рублей.