Зе Луиш из-за травмы пропустит 2 недели. Роша впервые тренировался со «Спартаком»,

Новичок Педро Роша сегодня утром впервые прибыл на базу клуба и провел тренировку с командой.

Накануне 22-летний полузащитник побывал на , отправившись на стадион прямо из аэропорта после сорокачасового перелета.

Сегодняшняя тренировка красно-белых началась со знакомства с бразильцем: и футболисты приветствовали игрока.

В общей группе сегодня не тренировался нападающий , который получил на днях растяжения мышц живота. Возвращение форварда в строй ожидается примерно через две недели.

«Спартак» купил бразильца. Кто это?

Фото: официальный сайт «Спартака»