Зе Луиш из-за травмы пропустит 2 недели. Роша впервые тренировался со «Спартаком»,
Новичок «Спартака» Педро Роша сегодня утром впервые прибыл на базу клуба и провел тренировку с командой.
Накануне 22-летний полузащитник побывал на «Открытие Арене», отправившись на стадион прямо из аэропорта после сорокачасового перелета.
Сегодняшняя тренировка красно-белых началась со знакомства с бразильцем: Массимо Каррера и футболисты приветствовали игрока.
В общей группе сегодня не тренировался нападающий Зе Луиш, который получил на днях растяжения мышц живота. Возвращение форварда в строй ожидается примерно через две недели.
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Фото: официальный сайт «Спартака»
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