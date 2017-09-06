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    Зе Луиш из-за травмы пропустит 2 недели. Роша впервые тренировался со «Спартаком»,

    Теги Спартак премьер-лига Россия травмы фото Зе Луиш Массимо Каррера Педро Роша

    Новичок «Спартака» Педро Роша сегодня утром впервые прибыл на базу клуба и провел тренировку с командой.

    Накануне 22-летний полузащитник побывал на «Открытие Арене», отправившись на стадион прямо из аэропорта после сорокачасового перелета.

    Сегодняшняя тренировка красно-белых началась со знакомства с бразильцем: Массимо Каррера и футболисты приветствовали игрока.

    В общей группе сегодня не тренировался нападающий Зе Луиш, который получил на днях растяжения мышц живота. Возвращение форварда в строй ожидается примерно через две недели.

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    Фото: официальный сайт «Спартака»

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