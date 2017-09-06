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    У сборной Англии появится штатный психолог

    Теги Гарет Саутгейт сборная Англии Футбольная ассоциация Англии

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт хочет морально подготовить своих игроков к участию в ЧМ-2018, куда англичане практически пробились.

    Саутгейт попросил Футбольную ассоциацию Англии нанять штатного психолога для команды, функционеры поддержали его идею.

    Специалист привлекал психологов к работе с игроками сборной с момента своего назначения, однако постоянного консультанта у англичан не было.

    FA начала поиск подходящей кандидатуры. Психолог, который займет этот пост, соберет свою команду из 4-5 человек и будет работать со всеми сборными Англии разных возрастов.

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