У сборной Англии появится штатный психолог

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт хочет морально подготовить своих игроков к участию в ЧМ-2018, куда англичане практически пробились.

Саутгейт попросил Футбольную ассоциацию Англии нанять штатного психолога для команды, функционеры поддержали его идею.

Специалист привлекал психологов к работе с игроками сборной с момента своего назначения, однако постоянного консультанта у англичан не было.

FA начала поиск подходящей кандидатуры. Психолог, который займет этот пост, соберет свою команду из 4-5 человек и будет работать со всеми сборными Англии разных возрастов.