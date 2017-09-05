Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Эден Азар: «Если за Неймара заплатили 222 млн евро, я стою миллиард. Шутка»

    Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Неймар Эден Азар

    Полузащитник «Челси» Эден Азар отреагировал на трансферную сумму форварда Неймара, перешедшего в «ПСЖ».

    «Они заплатили 222 миллиона евро за Неймара? Тогда я стою миллиард.

    Шучу, конечно же. Я не знаю, сколько может стоить мой трансфер. Я должен сосредоточиться на матчах за «Челси».

    Каждый год появляется информация, что я перехожу в другой клуб, но это всего лишь слухи», – заявил Азар в интервью La Gazzetta dello Sport.

    Эден Азар о своей цене: «Не знаю, возможно, 300 миллионов евро?»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться