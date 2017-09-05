Полузащитник Эден Азар отреагировал на трансферную сумму форварда Неймара, перешедшего в .

«Они заплатили 222 миллиона евро за ? Тогда я стою миллиард.

Шучу, конечно же. Я не знаю, сколько может стоить мой трансфер. Я должен сосредоточиться на матчах за .

Каждый год появляется информация, что я перехожу в другой клуб, но это всего лишь слухи», – заявил Азар в интервью La Gazzetta dello Sport.

Эден Азар о своей цене: «Не знаю, возможно, 300 миллионов евро?»