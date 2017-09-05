Эден Азар: «Если за Неймара заплатили 222 млн евро, я стою миллиард. Шутка»
Полузащитник «Челси» Эден Азар отреагировал на трансферную сумму форварда Неймара, перешедшего в «ПСЖ».
«Они заплатили 222 миллиона евро за Неймара? Тогда я стою миллиард.
Шучу, конечно же. Я не знаю, сколько может стоить мой трансфер. Я должен сосредоточиться на матчах за «Челси».
Каждый год появляется информация, что я перехожу в другой клуб, но это всего лишь слухи», – заявил Азар в интервью La Gazzetta dello Sport.
Эден Азар о своей цене: «Не знаю, возможно, 300 миллионов евро?»
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