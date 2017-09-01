Эден Азар о своей цене: «Не знаю, возможно, 300 миллионов евро?»

Полузащитник Эден Азар поделился мнением о своей трансферной стоимости.

«Не знаю, сколько бы я стоил. Возможно, 300 миллионов евро? Все зависит от рынка.

– бразилец, у него большой потенциал, он на год младше меня и играл в «Барселоне».

Трансферная стоимость также зависит от контракта и от многих других деталей. Посмотрим, сколько я буду стоить, если дело когда-нибудь дойдет до трансфера.

Об этом я не думал на самом деле. Хотя мысль об этом (о том, чтобы перейти в «Барселону» после ухода – прим. Sports.ru) меня посещала.

В это трансферное окно случилось многое, и это здорово. Мне нравится в . Я начинаю свой шестой сезон здесь и получаю удовольствие.

назвал меня одним из своих преемников, это значит, он хорошо разбирается в футболе.

Если серьезно, то приятно слышать когда такой человек, как Роналду, говорит подобное. Он один из сильнейших игроков мира, возможно, один из лучших за все время», – сказал Азар.

Напомним, этим летом «ПСЖ» побил трансферный рекорд, заплатив «Барселоне» 222 миллиона евро за Неймара.