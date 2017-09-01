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    Эден Азар о своей цене: «Не знаю, возможно, 300 миллионов евро?»

    Теги Криштиану Роналду Челси премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Неймар Эден Азар

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о своей трансферной стоимости.

    «Не знаю, сколько бы я стоил. Возможно, 300 миллионов евро? Все зависит от рынка.

    Неймар – бразилец, у него большой потенциал, он на год младше меня и играл в «Барселоне».

    Трансферная стоимость также зависит от контракта и от многих других деталей. Посмотрим, сколько я буду стоить, если дело когда-нибудь дойдет до трансфера.

    Об этом я не думал на самом деле. Хотя мысль об этом (о том, чтобы перейти в «Барселону» после ухода Неймара – прим. Sports.ru) меня посещала.

    В это трансферное окно случилось многое, и это здорово. Мне нравится в «Челси». Я начинаю свой шестой сезон здесь и получаю удовольствие.

    Криштиану Роналду назвал меня одним из своих преемников, это значит, он хорошо разбирается в футболе.

    Если серьезно, то приятно слышать когда такой человек, как Роналду, говорит подобное. Он один из сильнейших игроков мира, возможно, один из лучших за все время», – сказал Азар.

    Напомним, этим летом «ПСЖ» побил трансферный рекорд, заплатив «Барселоне» 222 миллиона евро за Неймара.

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