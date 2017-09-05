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    Букмекеры считают, что Месси станет лучшим бомбардиром примеры

    Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Луис Суарес ставки на спорт Жерар Деулофеу ставки на футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является главным фаворитом на звание лучшего бомбардира испанской примеры. Такого мнения придерживаются букмекеры, которые принимают ставки на то, кто станет лучшим снайпером чемпионата Испании сезона-2017/18.

    На то, что Лионель Месси забьёт больше всех можно поставить в 1xСтавка с коэффициентом 1.50. Далее следует извечный соперник аргентинца Криштиану Роналду. Шансы португальца оцениваются с коэффициентом 4.00, а замыкает тройку Луис Суарес («Барселона») – 6.00.

    Меньше всего верят в Жерара Деулофеу. На то, что испанец станет лучшим бомбардиром коэффициент 251. Чуть больше шансов у форварда «Реала» Карима Бензема – 67.

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