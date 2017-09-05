«Локомотив» заявил на Лигу Европы Ари, Эдера, Ротенберга и еще 30 игроков
«Локомотив» объявил заявку на групповой этап Лиги Европы-2017/18.
Всего в заявку попали 33 игрока. Позиции футболистов приведены по версии официального сайта УЕФА.
Вратари: Гильерме, Никита Медведев, Антон Коченков;
Защитники: Неманья Пейчинович, Ведран Чорлука, Борис Ротенберг, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тимофей Маргасов, Иван Лапшов, Александр Вульфов;
Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Алан Касаев, Аршак Корян, Тарас Михалик, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Роман Тугарев, Даниил Куликов, Делвин Ндинга, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Мачей Рыбус, Михаил Лысов;
Нападающие: Ари, Эдер, Артем Галаджан.
По итогам жеребьевки Лиги Европы «Локомотив» попал в группу F, где сыграет с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Злином».
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