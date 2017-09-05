«Локомотив» заявил на Лигу Европы Ари, Эдера, Ротенберга и еще 30 игроков

«Локомотив» объявил заявку на групповой этап Лиги Европы-2017/18.

Всего в заявку попали 33 игрока. Позиции футболистов приведены по версии официального сайта УЕФА.

Вратари: , Никита Медведев, Антон Коченков;

Защитники: Неманья Пейчинович, , Борис Ротенберг, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тимофей Маргасов, Иван Лапшов, Александр Вульфов;

Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Алан Касаев, Аршак Корян, Тарас Михалик, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, , Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Роман Тугарев, Даниил Куликов, Делвин Ндинга, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Мачей Рыбус, Михаил Лысов;

Нападающие: Ари, Эдер, Артем Галаджан.

По итогам жеребьевки Лиги Европы «Локомотив» попал в группу F, где сыграет с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Злином».