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    «Локомотив» заявил на Лигу Европы Ари, Эдера, Ротенберга и еще 30 игроков

    Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший Игорь Денисов Дмитрий Тарасов Антон Коченков Тарас Михалик Виталий Денисов Джефферсон Фарфан Лига Европы Ведран Чорлука Гильерме Алан Касаев Владислав Игнатьев Александр Коломейцев Ари Делвин Ндинга Мануэл Фернандеш Неманья Пейчинович Эдер Маседу Соломон Кверквелия Мачей Рыбус Тимофей Маргасов Аршак Корян Алексей Миранчук Антон Миранчук Дмитрий Баринов Иван Галанин Артем Галаджан Никита Дорофеев Михаил Лысов Никита Медведев Иван Лапшов Роман Тугарев Александр Вульфов Даниил Куликов

    «Локомотив» объявил заявку на групповой этап Лиги Европы-2017/18.

    Всего в заявку попали 33 игрока. Позиции футболистов приведены по версии официального сайта УЕФА.

    Вратари: Гильерме, Никита Медведев, Антон Коченков;

    Защитники: Неманья Пейчинович, Ведран Чорлука, Борис Ротенберг, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тимофей Маргасов, Иван Лапшов, Александр Вульфов;

    Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Алан Касаев, Аршак Корян, Тарас Михалик, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Роман Тугарев, Даниил Куликов, Делвин Ндинга, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Мачей Рыбус, Михаил Лысов;

    Нападающие: Ари, Эдер, Артем Галаджан.

    По итогам жеребьевки Лиги Европы «Локомотив» попал в группу F, где сыграет с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Злином».

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