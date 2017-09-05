Путин 9 сентября в «Лужниках» встретится с главой ФИФА Инфантино
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 9 сентября встретится с главой ФИФА Джанни Инфантино на открытии реконструированных «Лужников».
«Инфантино будет там находиться тоже, насколько я знаю, поэтому, безусловно, они встретятся, конечно», – сказал Песков.
В «Лужниках» пройдет церемония, символизирующая начало тура кубка мира, который будет вручен победителю ЧМ-2018.
В мероприятии также примут участие президент РФС Виталий Мутко, мэр Москвы Сергей Собянин, чемпионы мира бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.
В рамках тура кубок мира посетит более 50 стран.
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