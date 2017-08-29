На реконструкцию «Лужников» потратили 24 млрд рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил сумму, которая была потрачена на реконструкцию стадиона «Лужиники».
По словам Собянина, реконструкция арены обошлась в 24 миллиарда рублей.
«Мы не новые «Лужники» построили. На этом месте стоял старый стадион на 79 тысяч зрительских мест, но по своему уровню качества и возможностей он был хуже сегодняшней арены.
Так что коммерческое использование «Лужников» сейчас гораздо привлекательнее», – сказал Собянин
Заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политике Александр Горбенко сообщил, что ежегодная эксплуатация стадиона составит до 1,2 миллиарда рублей.
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