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    На реконструкцию «Лужников» потратили 24 млрд рублей

    Теги Лужники бизнес ЧМ-2018 Сергей Собянин стадионы

    Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил сумму, которая была потрачена на реконструкцию стадиона «Лужиники».

    По словам Собянина, реконструкция арены обошлась в 24 миллиарда рублей.

    «Мы не новые «Лужники» построили. На этом месте стоял старый стадион на 79 тысяч зрительских мест, но по своему уровню качества и возможностей он был хуже сегодняшней арены.

    Так что коммерческое использование «Лужников» сейчас гораздо привлекательнее», – сказал Собянин

    Заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политике Александр Горбенко сообщил, что ежегодная эксплуатация стадиона составит до 1,2 миллиарда рублей.

    «Лужники» теперь просто шикарны. Вот что изменилось

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