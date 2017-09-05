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    Деле Алли в матче со Словакией показал средний палец. Вероятно, судье

    Теги сборная Англии сборная Словакии судьи видео Тоттенхэм Клеман Тюрпен квалификация ЧМ-2018 Деле Алли

    Полузащитник сборной Англии Деле Алли показал неспортивный жест во время матча отборочного турнира к ЧМ-2018 со Словакией (2:1).

    Примерно за десять минут до конца игры хавбека «Тоттенхэма» сбили возле штрафной словаков, но главный арбитр Клеман Тюрпен не назначил штрафной.

    Вскоре камеры засняли, как Алли показывает средний палец. Вероятно, жест был адресован 35-летнему судье из Франции.

    Пока неизвестно, видел ли Тюрпен жест и отразит ли инцидент в протоколе.

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