Деле Алли в матче со Словакией показал средний палец. Вероятно, судье

Полузащитник сборной Англии Деле Алли показал неспортивный жест во время матча отборочного турнира к ЧМ-2018 со Словакией (2:1).

Примерно за десять минут до конца игры хавбека сбили возле штрафной словаков, но главный арбитр не назначил штрафной.

Вскоре камеры засняли, как Алли показывает средний палец. Вероятно, жест был адресован 35-летнему судье из Франции.

Пока неизвестно, видел ли Тюрпен жест и отразит ли инцидент в протоколе.