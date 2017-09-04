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    Роша о переходе в «Спартак»: «Выбор был трудным, но это лучшее решение»

    Теги Спартак Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Педро Роша

    Новичок «Спартака» полузащитник Педро Роша прокомментировал свой трансфер в московский клуб из «Гремио».

    «Выбор был трудным, но вместе со своей семьей считаю это решение лучшим на данный момент.

    За почти три года в «Гремио» было немало прекрасных моментов, и я буду помнить каждую тренировку, каждый матч и каждый выезд. Все болельщики команды, менеджеры, тренерский штаб и игроки остались в моем сердце. Прошу вас всех продолжать болеть за меня», — написал Роша в своем инстаграме.

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