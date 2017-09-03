Джампьеро Вентура: «Сейчас сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсем»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подвел итоги матча квалификации чемпионата мира против Испании (0:3).

«В целом была разница в уровнях физической готовности и мастерстве. Мы сами помогли им, сделав несколько подарков. Мы получили два гола после двух ударов в створ ворот, хотя у нас были более опасные моменты. В ключевом эпизоде Де Хеа спас испанцев.

Сейчас сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсем.

Наш спортивный проект продолжается. Один матч не может его изменить. Это был опыт. Мы проанализируем игру и продумаем, как мы можем развиваться», – сказал Вентура.