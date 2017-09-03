Джампьеро Вентура: «Сейчас сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсем»
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подвел итоги матча квалификации чемпионата мира против Испании (0:3).
«В целом была разница в уровнях физической готовности и мастерстве. Мы сами помогли им, сделав несколько подарков. Мы получили два гола после двух ударов в створ ворот, хотя у нас были более опасные моменты. В ключевом эпизоде Де Хеа спас испанцев.
Сейчас сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсем.
Наш спортивный проект продолжается. Один матч не может его изменить. Это был опыт. Мы проанализируем игру и продумаем, как мы можем развиваться», – сказал Вентура.
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