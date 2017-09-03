«Реал» обновил рекорд клуба по летнему трансферному сальдо (+80 млн евро)
«Реал» второй год подряд завершил летнюю трансферную кампанию с прибылью.
В прошедшее межсезонье мадридский клуб потратил на новичков Тео Эрнандеса и Дани Себальоса 46,5 миллиона евро (45 млн за Винисиуса Жуниора будут выплачены позже).
От продажи игроков «Реал» выручил 126 млн. Альваро Мората перешел в «Челси» за 62 млн, Данило – в «Манчестер Сити» за 30 млн, «Сосьедад» заплатил за Диего Льоренте 10 млн, Диас обошелся «Лиону» в 8 млн, а «Бавария» потратила за аренду Хамеса 13 млн.
Таким образом, трансферное сальдо «Реала» минувшим летом составило плюс 79,5 млн евро – новый рекорд клуба. Год назад этот показатель был равен плюс 7,5 млн.
Предыдущее достижение (+7,4 млн) было установлено перед сезоном-1998/99.
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