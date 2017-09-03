«Реал» обновил рекорд клуба по летнему трансферному сальдо (+80 млн евро)

второй год подряд завершил летнюю трансферную кампанию с прибылью.

В прошедшее межсезонье мадридский клуб потратил на новичков Тео Эрнандеса и Дани Себальоса 46,5 миллиона евро (45 млн за Винисиуса Жуниора будут выплачены позже).

От продажи игроков «Реал» выручил 126 млн. Альваро Мората перешел в «Челси» за 62 млн, Данило – в «Манчестер Сити» за 30 млн, «Сосьедад» заплатил за Диего Льоренте 10 млн, Диас обошелся «Лиону» в 8 млн, а «Бавария» потратила за аренду Хамеса 13 млн.

Таким образом, трансферное сальдо «Реала» минувшим летом составило плюс 79,5 млн евро – новый рекорд клуба. Год назад этот показатель был равен плюс 7,5 млн.

Предыдущее достижение (+7,4 млн) было установлено перед сезоном-1998/99.

Испанские клубы потратили на трансферы летом около 600 млн евро, «Барселона» — больше всех (230 млн)

Директор «Барселоны»: «Реал» тоже тратил много миллионов – например, на Хамеса»