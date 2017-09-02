Директор «Барселоны» Роберт: «Реал» тоже тратил много миллионов – например, на Хамеса»
Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес поделился мыслями о работе на трансферном рынке.
«Реал» в свое время тоже тратил много миллионов – например, на Хамеса. Когда есть возможность совершить выгодный с финансовой точки зрения трансфер, мы делаем это. Когда это невозможно, это невозможно», – сказал Фернандес.
«Реал» купил полузащитника Хамеса Родригеса у «Монако» в 2014 году за 75 миллионов евро. Минувшим летом мадридский клуб отдал футболиста в аренду «Баварии».
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