Директор «Барселоны» Роберт: «Реал» тоже тратил много миллионов – например, на Хамеса»

Спортивный директор «Барселоны» поделился мыслями о работе на трансферном рынке.

«Реал» в свое время тоже тратил много миллионов – например, на Хамеса. Когда есть возможность совершить выгодный с финансовой точки зрения трансфер, мы делаем это. Когда это невозможно, это невозможно», – сказал Фернандес.

«Реал» купил полузащитника Хамеса Родригеса у «Монако» в 2014 году за 75 миллионов евро. Минувшим летом мадридский клуб отдал футболиста в аренду «Баварии».