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    Директор «Барселоны» Роберт: «Реал» тоже тратил много миллионов – например, на Хамеса»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Хамес Родригес Роберто Фернандес Бонильо

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес поделился мыслями о работе на трансферном рынке.

    «Реал» в свое время тоже тратил много миллионов – например, на Хамеса. Когда есть возможность совершить выгодный с финансовой точки зрения трансфер, мы делаем это. Когда это невозможно, это невозможно», – сказал Фернандес.

    «Реал» купил полузащитника Хамеса Родригеса у «Монако» в 2014 году за 75 миллионов евро. Минувшим летом мадридский клуб отдал футболиста в аренду «Баварии».

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