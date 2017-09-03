Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    The Sunday Times: Роналду мог вернуться в «МЮ», если бы Мбаппе перешел в «Реал»

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Килиан Мбаппе

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду во время минувшего трансферного окна мог вновь стать игроком «Манчестер Юнайтед».

    Месяц назад, после обвинений в суде в сокрытии налогов на 14,7 миллиона евро, 32-летний португалец сообщил английскому клубу, что не прочь вернуться на «Олд Траффорд», а «Реал» готов вести переговоры.

    Вместо Роналду президент мадридского клуба Флорентино Перес пытался пригласить нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, но тот перешел в «ПСЖ». 18-летний француз и его отец посчитали, что Мбаппе не справится с ролью преемника Роналду.

    Криштиану Роналду: «В Англии не было проблем с налогами, поэтому я бы хотел вернуться туда»

    Опрос

    Лучший топ-трансфер этого лета?

    13714 голосов 40
    • Неймар в "ПСЖ"
      55%
    • Дембеле в "Барсу"
      6%
    • Лукаку в "МЮ"
      16%
    • Мората в "Челси"
      11%
    • Ляказетт в "Арсенал"
      4%
    • Кто-то другой (пишите в комментариях)
      8%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться