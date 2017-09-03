The Sunday Times: Роналду мог вернуться в «МЮ», если бы Мбаппе перешел в «Реал»

Форвард Криштиану Роналду во время минувшего трансферного окна мог вновь стать игроком .

Месяц назад, после обвинений в суде в сокрытии налогов на 14,7 миллиона евро, 32-летний португалец сообщил английскому клубу, что не прочь вернуться на «Олд Траффорд», а «Реал» готов вести переговоры.

Вместо Роналду президент мадридского клуба Флорентино Перес пытался пригласить нападающего «Монако» , но тот перешел в «ПСЖ». 18-летний француз и его отец посчитали, что Мбаппе не справится с ролью преемника Роналду.

Криштиану Роналду: «В Англии не было проблем с налогами, поэтому я бы хотел вернуться туда»