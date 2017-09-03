The Sunday Times: Роналду мог вернуться в «МЮ», если бы Мбаппе перешел в «Реал»
Форвард «Реала» Криштиану Роналду во время минувшего трансферного окна мог вновь стать игроком «Манчестер Юнайтед».
Месяц назад, после обвинений в суде в сокрытии налогов на 14,7 миллиона евро, 32-летний португалец сообщил английскому клубу, что не прочь вернуться на «Олд Траффорд», а «Реал» готов вести переговоры.
Вместо Роналду президент мадридского клуба Флорентино Перес пытался пригласить нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, но тот перешел в «ПСЖ». 18-летний француз и его отец посчитали, что Мбаппе не справится с ролью преемника Роналду.
Криштиану Роналду: «В Англии не было проблем с налогами, поэтому я бы хотел вернуться туда»
Опрос
Лучший топ-трансфер этого лета?
- Неймар в "ПСЖ"55%
- Дембеле в "Барсу"6%
- Лукаку в "МЮ"16%
- Мората в "Челси"11%
- Ляказетт в "Арсенал"4%
- Кто-то другой (пишите в комментариях)8%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.