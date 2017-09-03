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    Джан может перейти в «Ювентус» в январе за 10 млн евро

    Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Эмре Джан

    Полузащитник Ливерпуля» Эмре Джан, который в июне 2018 года может стать свободным агентом, во время зимнего трансферного окна станет игроком «Ювентуса».

    23-летний немец подпишет предварительный контракт с туринским клубом в ближайшее время. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

    В августе «Ливерпуль» отказался продать Джана «Ювентусу» за 25 млн. Позже появилась информация о том, что хавбек пообещал туринцам бесплатно перейти к ним через год.

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