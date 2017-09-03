Джан может перейти в «Ювентус» в январе за 10 млн евро

Полузащитник Ливерпуля» Эмре Джан, который в июне 2018 года может стать свободным агентом, во время зимнего трансферного окна станет игроком .

23-летний немец подпишет предварительный контракт с туринским клубом в ближайшее время. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

В августе «Ливерпуль» отказался продать Джана «Ювентусу» за 25 млн. Позже появилась информация о том, что хавбек пообещал туринцам бесплатно перейти к ним через год.